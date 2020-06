Die IG BCE Ortsgruppe Marl-Nord geht eigentlich in erster Linie gewerkschaftlichen Aufgaben nach. Doch das hinderte die Mitglieder nicht, auch mal andere Pfade zu beschreiten. Unter anderem möchte die Gruppe bei der Mitgestaltung der Umgebung beitragen. Und so packten sie kurzerhand an, nahmen die Brücke des "Vater unser Weg" ins Visier und setzten ein lang geplantes Projekt um.

Von der Planung bis zur Umsetzung war es ein langer Weg und es gab einige Hürden zu meistern. Als erstes wurde der Besitzer der Brücke ermittelt, wobei die Stadtbehörden kräftig mitwirkten.

Künstler setzten IG BCE-Ideen um

Anschließend wurde mit der RAG, dem Besitzer der Brücke verhandelt. Die Zeit bis zu dem Überlassungsvertrag wurde genutzt, um mit Künstlern zu sprechen, die die Ideen der IG BCE-Kreativen umsetzten. Zuerst in malerische skizzierte Vorschläge, die anschließend mit in den Überlassungsvertrag flossen, der ohne Beanspruchung von der RAG genehmigt wurde.

Bevor es dann ans künstlerische Werk ging, stand die Grundreinigung an.

Die Brückenwände wurden von Grünspan befreit und eine Grundierung sowie eine Abdeckfarbe mussten angebracht werden. Diese Arbeiten wurden vom Vorstand der Ortsgruppe - mit Unterstützung des Kleingartenvereins Brinkforts Heide - in mehreren Tagen erledigt.

Eine Ecke mit mehr Lebensqualität

Dann endlich kam die große Stunde der Künstler: Zwei Tage werkelten die kreativen Maler mit ihren Spraydosen an der Brücke. Und schon während der Arbeiten gab es von Passanten durchweg positive Rückmeldung zu dem Projekt, das bei der Fertigstellung alle Beteiligten zufrieden stellte.

"Die Aktion hat der Ecke ein Stück mehr Lebensqualität gegeben und vereint die Stadtgeschichte mit der Kunst", so einstimmig die glücklichen Macher.