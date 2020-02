Rocky und Rambo, zwei kleine Kaninchen, brauchen ein Zuhause. Die beiden armen Mümmelmänner kamen Ende September 2019 als Fundtiere ins Tierheim Marl.

Sofort fiel das abstehende Beinchen vom Rambo auf und der erste Weg führte zum Tierarzt. Dabei kam ein langer Leidensweg von Rambo ans Licht: der kleine Mann muss sich irgendwann das hintere Beinchen gebrochen haben und, weil nicht behandelt, wuchs es schief zusammen. Es wurde davon abgeraten, das Bein im Nachhinein zu richten und Rambo kommt gut damit zurecht. Rambos Zähnchen müssen regelmäßig kontrolliert und auch gekürzt werden.

Bitte nur zusammen aufnehmen - und sie brauchen viel Platz



Die beiden sehr lieben Jungs sind mittlerweile kastriert und würden natürlich gerne zusammenbleiben. Zurzeit leben sie im Innenbereich und sollten auch in Innenhaltung vermittelt werden. Trotz seiner Behinderung hat Rambo und auch Rocky Spaß an Bewegung und sie brauchen etwas Platz. Es erfolgt keine Vermittlung in einen Käfig.

Wer mehr über die zwei Langohren wissen möchte, kommt ins Tierheim Marl, Knappenstraße 72, oder meldet sich unter 02365/21942.