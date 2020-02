Das stürmische Wetter konnte am Sonntag nur wenige Karnevalsfans ausbremsen: Rund 1.500 Zuschauer säumten den Weg, das sich 28 prächtig kostümierte Gruppen in Sickingmühle auf den Weg machten. Da war für alle Altersgruppen und Geschmäcker was dabei. Es ging um das Thema "Karneval total - an Lippe und Kanal". Viel Spaß beim Durchklicken.