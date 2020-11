A 44 - Mario Ohoven stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der A 44 bei Düsseldorf verstarb der Fahrer eines Pkw trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort. Mario Ohoven galt als Mister Mittelstand.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war gegen 13 Uhr ein 74-jähriger Düsseldorfer mit seinem Bentley auf dem linken Fahrstreifen der A 44 in Richtung Aachen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er zwischen dem Tunnel Reichswaldallee und dem Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der linken Schutzplanke und dem Fundament einer Schilderbrücke. Anschließend schleuderte der Pkw nach rechts und kam auf der dortigen Böschung zum Stehen. Der Fahrer war zunächst in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz medizinischer Versorgung verstarb der 74-Jährige noch an der Unfallstelle. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei sicherte die Spuren. Während der Maßnahmen an der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum Hergang und der Ursache dauern an.

Mittelstandspräsident

Präsident Mario Ohoven wurde gestern durch einen Verkehrsunfall plötzlich aus seinem Leben gerissen. Präsidium, Vorstand, Geschäftsführung, Mitarbeiter und Mitglieder des BVMW sind in tiefer Trauer um den Mittelstandspräsidenten vereint.

Wir verneigen uns in respektvoller Dankbarkeit vor seinem unvergleichlichen Lebenswerk. Mario Ohoven hat in zwei Jahrzehnten den BVMW zu dem führenden Mittelstandsverband in Deutschland mit 340 Geschäftsstellen und 60 eigenen Auslandsbüros geformt. Er war das Gesicht und die Stimme des BVMW, sein Wort hatte großes Gewicht in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unermüdlich hat er sich an der Spitze des deutschen und europäischen Mittelstands für die Millionen Mittelständler und Selbstständigen eingesetzt.

In Anerkennung seines erfolgreiches Wirkens wurden Mario Ohoven zahlreiche hohe Auszeichnungen im In- und Ausland zuteil. Durch seine charismatische Persönlichkeit hat er weit über den BVMW hinaus Menschen für das Unternehmertum begeistert. Unser Auftrag ist es, sein Vermächtnis, seine Ziele und Ideen für den Mittelstand weiterzuentwickeln und zu erfüllen.

In tief empfundenem Mitgefühl gedenken wir eines außergewöhnlichen Menschen und Vorbilds, eines visionären Unternehmers und Vorkämpfers, eines liebevollen Ehemanns, Vaters und Großvaters. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie.