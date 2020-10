A43: Engpässe in beiden Richtungen zwischen Recklinghausen/Herten und Marl-Sinsen bis Mitte November

Zwischen den A43-Anschlussstellen Recklinghausen/Herten und Marl-Sinsen stehen seit heute (28.10.) bis Mitte November in beiden Fahrtrichtungen nur zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung. Diese Verkehrsführung ist für den laufenden Umbau der Parklätze Speckhorn notwendig. Die Baufirma baut im Zufahrtsbereich zum Schutz der neu gebauten Lärmschutzwände einen Anprallsockel und erneuert im Bereich der beiden Rastanlagen die Schutzeinrichtungen entlang der Autobahn.

Sanierung der Rastanlagen Speckhorn

Bis Mitte 2021 saniert der Landesbetrieb Straßen.NRW die Sanierung der Rastanlagen Speckhorn. Seit Anfang 2020 werden die derzeitigen Stellflächen ausgebaut bzw. erweitert. Außerdem werden je Anlage ein rund 220 m langer Abstellstreifen für Schwertransporte geschaffen. Zum Schutz der ruhenden Lastwagenfahrer auf den Anlagen, wurden Lärmschutzwände zwischen Autobahn und Rastanlage gebaut. Die vorhandenen WC-Gebäude wurden bereits abgerissen und werden an anderer Stelle auf dem Parkplätzen durch neue und modernere Gebäude ersetzt. Die Rastbereiche des Parkplatzes werden neu gestaltet und mit modernen Sitzplätze ausgestattet. Zudem werden die Rastanlagen zukünftig während der Nachtstunden komplett beleuchtet sein. Die Autobahnniederlassung Hamm investiert dort Bundesmittel in Höhe von 8,3 Millionen Euro.

Lkw-Parkstände an Autobahnen

Lkw-Fahrer brauchen Parkraum, um die gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeitunterbrechungen und Ruhezeiten einzuhalten. Aktuell stehen entlang der Bundesautobahnen in Nordrhein-Westfalen auf den rund 320 bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen rund 7300 markierte Lkw-Parkstände zur Verfügung; hinzu kommen die Kapazitäten der in privater Regie betriebenen Autohöfe.

Bei einer Parkstandserhebung im Jahre 2013 prognostizierte der Bund, dass der Fehlbestand an Lkw-Stellplätzen bis zum Prognosezeitpunkt 2025 auf rund 4.000 ansteigen würde. Aktuell arbeitet der Bund an der Fortschreibung der Parkbedarfsprognose auf den Prognosehorizont 2030.