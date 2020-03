Kaum einer von uns hätte noch vor ein paar Wochen geglaubt, dass es das Thema Homeoffice doch schafft, vom eher ungeliebten Stiefkind der Unternehmenskultur zum regelrechten Chartstürmer zu mutieren. Die Corona-Pandemie hat es tatsächlich geschafft, Millionen von Mitarbeitern in den eigenen vier Wänden werkeln zu lassen. Und gerade da stellt sich natürlich die Frage, wie man produktiv und vor allem zeitsparend und effizient die vielen Besprechungen aus dem Unternehmensalltag ins Homeoffice überträgt.

Telefonkonferenzen sind dabei eine Möglichkeit, mit mehr als nur einem Gesprächspartner zu kommunizieren. Doch sobald die Themen komplexer werden und Details in Schriftsätzen oder Konstruktionszeichnungen besprochen werden müssen, kommt auch dieser Kommunikationskanal an seine Grenzen. Die nächste Evolutionsstufe in der digitalen Kommunikation ist die Videokonferenz, deren Nutzung in diesen Tagen nahezu genauso ansteigt, wie sich Covid19 in der Bevölkerung verbreitet.

Natürlich kann die Videokonferenz den Kontakt untereinander erleichtern und auch die Zusammenarbeit deutlich effizienter machen. Sie kann aber auch die Kommunikation untereinander mit einer Fülle von Fallstricken erschweren und auch Ihre Professionalität in Frage stellen. Die unaufgeräumte Küche mit der halbleeren Weinflasche vom Vorabend, die im Hintergrund zu sehen ist. Das lärmende Kind, das mit seinen Spielgefährten durchs Homeoffice tobt oder der auf dem Desktop noch offene Facebook-Beitrag zu einem delikaten Thema, der beim Teilen der Präsentation irrtümlich für den Kollegen sichtbar wird. All das wird von den Kollegen und Chefs, wie bei einem plötzlichen und unvorbereiteten Hausbesuch registriert und bewertet.

Natürlich gilt auch hier:

Wer sich vergisst vorzubereiten, wird vergessen.

Wer sich gut vorbereitet minimiert seinen eigenes Stresslevel und arbeitet darüber hinaus deutlich zeitsparender in dieser neuen Kommunikationsumgebung.

Wer in diesen Zeiten einen kompetenten und sicheren Eindruck hinterlässt, sammelt Pluspunkte - bei Kollegen und Führungskräften.

Lesen Sie in diesem Dossier, mit welchen kleinen Tipps und Hilfen Ihnen der Einstieg in die digitale Kommunikation gelingen kann: Do's and Don'ts bei Videokonferenzen - ein kleiner Leitfaden für digitale Kommunikation

Der Autor:

Der Autor Peter Gesser beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit dem Thema digitale Kommunikation. Als Berater und Trainer hat er dabei zahlreiche Callcenter für Institute in der Sparkassen Finanzgruppe aufgebaut oder weiterentwickelt und Mitarbeiter und Trainer für diese Aufgabe qualifiziert. In den letzten zehn Jahren bildete sich mit den Themen Videoberatung und Videokonferenzen ein weiterer Schwerpunkt heraus. Der Aufbau digitaler Beratungszentren für Finanzdienstleister ist dabei ein weiterer Themenfokus. Zahlreiche Fachartikel und Bücher dokumentieren die Fachexpertise.