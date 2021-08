Nach 68 Jahren löst sich der Verein auf. Zum Abschluss gibt es ein großes Kinder- und Jugendfest.

Simon Aarse, Geschäftsführer des Vereins seit 1972, hat viel Vereinsgeschichte miterlebt und kann von den großen und kleinen Dingen viel erzählen. Der Verein der sich am 8. April 1953 gegründet hat, hatte in den 50er Jahren das Erich-Linstedt-Heim in Moers erbaut und später das Haus der Jugend an der-Wilhelm-Schroeder Straße. Über 50 Jahre war der Verein Träger des Kinder- und Jugendzentrums Zoff. Um die Zukunft zu sichern wurde beide Einrichtungen der AWO übertragen.

"Wir sind beruhigt, dass die erfolgreiche Arbeit weitergehen wird, aber so einfach, still und leise, aufhören wollten wir dann doch nicht. Deshalb verabschieden wir uns mit einem großen Fest“, so Atilla Cikoglu, Vereinsvorsitzender. Unter dem Motto „Tschökes - macht et jut, ist der Wunsch verbunden, dass in Moers weiterhin gute Kinder – und Jugendarbeit geleistet wird.

Das Programm unterstützt von Enni, der Sparkasse am Niederrhein und dem Autohaus Rheims kann sich sehen lassen. Los geht es am 29.08.2021 um 10 Uhr auf der SwinGolf Anlage am Enni Sportpark Rheinkamp. Mit dem Kinder- und Jugendzentrum Zoff haben wir zuerst eine Mission. Wir werden gegen 10:30 Uhr einen heliumgefüllten Stratosphärenballon auf ca. 39.000 Meter bestückt mit einer Kamera und GPS-Tracker steigen lassen. Mit Jugendlichen geht es dann auf die Bergung. Erste Probeberechnungen haben ergaben, dass der Ballon in der Nähe von Soest gelandet ist. Kurz vor Ende der Veranstaltung soll der Film des Fluges im Zeitraffer gezeigt werden. Im Anschluss wird Zauber und Bauchredner Minze die Kinder begeistern. Drei Workshops werden angeboten: Tänzerin Cristina Rey Delgado, Zauberer TobiTwist und Trommel von der AWO Kreis Wesel.

Geplant ist im Anschluss ein Gardetanz der Minnis von Humorica KG und ein Auftritt des Kinder-Rechte-Chor des SCI Moers. Der Kinderbuchautor und Sänger Markus Grimm wird aus seinem Buch Fleckies Reisen lesen. Atilla Cikoglu, der bei der Suche nach Programmpunkten viele Kindercharts gehört hat, ist glücklich den Jurysieger des deutschen Kinderliederpreises 2018 und 2019 und Gewinner des ersten Publikumspreises "Das Weberlein 2018“ HERR JAN & Band für das Kinderfest engagieren zu können. „Herr JAN ist so Bunt wie unser Fest und als ich gesehen hatte, das sein Lied „Grummelbär“ auf Platz eins der KiRaKa Charts war und Ed Sheeran nur auf Platz 6, wusste ich den will ich haben“, so Atilla.

Darüber hinaus gibt es ein umfangreiche Rahmenprogramm für die Kleinen bis hin zu den Jugendlichen. Bogenschießen, Juggern, Slackline, Soccer Court, Ballonmodellage, Riesen-Seifenblasen, Kindermitmachaktionen sowie das Spielmobil. Ein großer Dank von Jugendheime Moers geht an die Falken KV Duisburg, AWO Kreis Wesel, SCI Moers, katholischer Kirche und Cosmo.