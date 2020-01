Ausnahmekünstler Har-Zahav präsentiert am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr im Martinstift, Filder Straße 126 in Moers, mit dem berühmten "Liebestraum" von Liszt, den wunderschönen "Papillons" von Schumann und weiteren Stücken von Brahms, Debussy, Scarlatti und Liszt einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Klavierliteratur. Aufgrund seiner musikalischen Aussagekraft und seiner „ans Wahnwitzige reichenden Technik“ wurde er bereits als perfekter romantischer Weltklasse- und Starpianist bezeichnet. Er konzertierte bereits unter anderem in der Tonhalle Düsseldorf, dem Gasteig München und der Laeiszhalle Hamburg. Eintritt: 20 Euro/15 Euro für Studenten, Schwerbehinderte und Arbeitslose mit Ausweis. Unter 18 Jahre ist der Eintritt frei. Reservierungen jederzeit möglich unter der telefonischen Hotline 0151/28442449. Tageskasse und Einlass ab 14.30 Uhr.