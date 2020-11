Nur mal einen Tag für Körper, Geist, Herz und Seele genießen. In der heutigen Zeit und vor allem durch die Coronakrise gar nicht so leicht. Doch 38 Teilnehmerinnen des Kongresses „Neustart“ konnten nun die Seele baumeln lassen und Kraft tanken.

Im Kammermusiksaal der Musikschule gestalteten sieben Referentinnen einen ganz besonderen Tag, der für Moers und Umgebung ein absolutes Novum war. „Neustart“ feierte Premiere. Sieben Frauen, das bedeutete auch sieben verschiedene Impuls-und Wegbereitungen. Natürlich wurden dabei alle geltenden Corona-Schutz-und Hygienemaßnahmen eingehalten.

Seelengesang und meditative Heilreise

Das umfangreiche Programm war bunt. Zu hören waren unter anderem die Moerser Buchautorin Sabina Wolters mit einer Lesung und Seelengesang, Sabine Langner mit ihrer „HerzlichtMensch Heilreise“, einem Vortrag mit anschließender Heilmeditation, die schamanische Inspiration und Meditation von Karin Dartmann sowie die Botschaften der spirituellen Moerser Künstlerin Diana Beye.

„Seit Jahren hatte ich die Idee mit dem Kongress im Kopf“, erzählt die Initiatorin Birgit Billington. „Irgendwann bekam ich dann die Durchsage aus der geistigen Welt, dass bald der richtige Zeitpunkt sein würde. Ich schrieb sieben Namen auf einen Zettel, die Namen unserer Referentinnen. Schnell wurde ein Treffen organisiert, denn alle sagten zu. Auch der Name „Neustart“ war zügig gefunden. Ich bin zwar die Ideengeberin, aber wir bilden eine Gemeinschaft. Alle haben das gleiche Mitspracherecht. Es ist unser Kongress. Das Programm ist sehr abwechslungsreich, so, wie auch wir alle sehr unterschiedliche Referentinnen sind. Die eine ist lauter, die andere leise. Genau diese Mischung macht es aus.“

Körper, Geist und Seele in Balance bringen

An dem Tag sollte es vor allem um die Vorstellung von verschiedenen Methoden gehen, um Körper-, Geist und Seelengefüge wieder in Balance zu bringen. Jede Teilnehmerin konnte alle Vorträge hören, miterleben und so ein Teil des Ganzen sein.

Eve Weichselbaumer war extra aus Ludwigshafen angereist, um dem Kongress beizuwohnen. „Der Vortrag über die Elemente interessiert mich besonders. Gerade jetzt in der Coronazeit ist mir die Spiritualität wichtig, denn so motiviere ich mich jeden Tag positiv. Mit meinem positiven Licht versuche ich auch andere Menschen anzustecken. Auch Krafttiere haben für mich eine besondere Bedeutung.“

Ilse Ring aus Krefeld ist ebenfalls begeistert: „Durch Meditationen zur Ruhe kommen und für die nächste Zeit gestärkt sein, das ist mir besonders wichtig. Selbstreflexionen sind möglich. Zudem fühlt man sich behütet und beschützt. Jede der Referentinnen bieten stets ihre Hilfe an, wenn man sie braucht.“

Der Kongress soll künftig einmal im Jahr stattfinden. „Es soll keine Eintagsfliege werden“, betont Birgit Billington, sichtlich erfreut über den großen Zuspruch.