Blutspenden ist wichtig und nötig

Zuverlässige Krankenversorgung mit Blut benötigt Kontinuität bei der Spende, denn jede Blutspende hilft einem kranken Menschen. Wir haben uns an eine zuverlässige Versorgung mit Blutpräparaten gewöhnt. Diese funktioniert allerdings nur, wenn viele Menschen regelmäßig Blut spenden.

Nächste DRK-Termine

Die Möglichkeit zur Blutspende gibt es in Moers-Kapellen am Dienstag, 1. Februar, von 15 bis 19.30 Uhr im Kath. Pfarrheim St. Ludger, Bahnhofstr. 18, und am Freitag, 4. Februar, von 15 bis 18.30 Uhr in der Ev. Kirchengemeinde Meerbeck, Bismarckstraße 35b in Moers-Meerbeck.

Seit Ausbruch der Coronapandemie hat der DRK-Blutspendedienst West mit einem Corona-Hygiene- und Sicherheitskonzept erreicht, dass zehntausende Blutspendetermine ein sicherer Ort für alle Beteiligten geblieben sind. Aufgrund der bundesweit rasant steigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) sowie der damit verbundenen wachsenden Hospitalisierungsrate, hat der DRK-Blutspendedienst seine bisherigen, erfolgreichen Sicherheitskonzepte noch weiter verstärkt.

Weitergehende Informationen zur Blutspende in Coronazeiten und ein FAQ stellt der DRK-Blutspendedienst hier zur Verfügung: www.blutspendedienst-west.de/corona

Blutspende über Terminreservierung

Das DRK bittet eindringlich darum, sich vorab online einen persönlichen Termin zu reservieren unter: www.blutspende.jetzt. Terminreservierungen sind auch Bestandteil des Corona-Schutzkonzeptes!

Da der Imbiss nach der Blutspende nicht stattfinden kann, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung weiterhin Lunchpakete aus. Auch diese Maßnahme erfolgt im Rahmen des Coronaschutzkonzeptes.