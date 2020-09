Percussionist Max Fellermann, Preisträger mehrerer Wettbewerbe, tritt am Samstag, 26. September, um 18.30 Uhr in der evangelischen Dorfkirche Moers-Kapellen, Bendmannstraße 1, zur nächsten Kapellener Abendmusik auf. Der junge Moerser spielt unter dem Titel „Schlagzeug mal anders!“ unter anderem Werke von Astor Piazolla, Alexej Gerassimez, J.S Bach.

Viele Assoziationen wecken

Schlagzeug, Schlagwerk, Percussion sind Begriffe, die viele Assoziationen wecken. Die Meisten werden wohl an das Drum-Set in der Rock- und Popmusik denken. Tatsächlich umfasst das Instrumentarium der Schlagzeuger fast alles, womit sich Klänge erzeugen lassen. Ob das die klassische Pauke in der sinfonischen Musik ist, die Kleine Trommel aus der Tradition der Militärmusik, die Triangel oder der Amboss im Ring des Nibelungen.Die Trommel gilt neben der Flöte als das älteste Instrument der Menschheit. Dementsprechend vielfältig sind deren Ausführungen.

Ebenfalls von Percussionisten bedient werden die sogenannten Stabspiele, wie das Glockenspiel, das Xylophon, das Vibraphon und Marimbaphon.

Fellermann erhält mehrere Auszeichnungen

Der junge Schlagwerker Max Fellermann konnte im vergangenen Jahr beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ nicht nur im Regionalwettbewerb und Landeswettbewerb punkten, sondern auch beim Bundeswettbewerb in Halle die Fachjury überzeugen, ihn mit der Höchstpunktzahl zu bewerten. Darüber hinaus erspielte er sich bei „WESPE2019“, einem Wettbewerb, ausschließlich

mit Bundespreisträgern aller Instrumente, einen Sonderpreis der „Paul Hindemith Stiftung“ und ein Stipendium der „Deutschen Stiftung Musikleben“.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Eine Anmeldung ist wegen der Hygienevorschriften erforderlich unter Telefon02841/61134.