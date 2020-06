Noch Ende vergangener Woche waren es 82 Mitarbeitende des Moerser Fleisch-Unternehmens Öztas Dönerproduktion GmbH & Co KG, die positiv auf das Corona-Virus COVID-19 getestet wurden.

„Die Kontaktnachverfolgung des Kreises Wesel arbeitet weiterhin auf Hochtouren“, heißt es heute im Gespräch mit der Pressestelle des Kreises Wesel. Neue aktuelle Zahlen lägen derzeit jedoch noch nicht vor. Ein Lockdown sei, zumindest in der jetzigen Lage, nicht zu befürchten.

Fakt sei aber, dass die Neuinfektionen durch das Geschehen im Zusammenhang mit Öztas Dönerproduktion angestiegen sind. Dies hat Auswirkungen auf die Inzidenzzahl. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt bei 23,7. Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

In den vergangenen Wochen verzeichnete der Kreis Wesel nur eine geringe Anzahl an Neuinfektionen, nun ist die Zahl in kurzer Zeit durch den Fall in Moers verhältnismäßig stark angestiegen. Aufgrund der Anzahl an Infizierten hat der Fachdienst Gesundheitswesen das Unternehmen Öztas per Ordnungsverfügung zunächst für 14 Tage geschlossen. In Moers sind nach derzeitigem Stand insgesamt 236 Personen infiziert.

Zur Gesamtsituation im Kreis Wesel: Die Zahl der positiv Getesteten liegt nun bei 784.