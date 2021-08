Corona und Urlaub - wie passt das eigentlich zusammen? Sollte man in aller Ruhe die erholsamen Tage im In- oder Ausland ohne Bedenken genießen oder doch lieber zuhause bleiben und auf bessere Zeiten hoffen?

Die Coronalage gegen Ende der Ferien in Nordrhein-Westfalen bleibt angespannt - die Infektionszahlen steigen weiter. Quarantäne, ständige Kontrollen und Tests stehen nach und während des Urlaubes auf der Tagesordnung. Macht da das Reisen überhaupt noch Spaß? Die Redaktion fragte nach.

Hans-Hermann Terheerd aus Duisburg hat dazu eine klare Meinung: „Ich werde nicht in den Urlaub fahren und habe alles abgesagt. Schon im vergangenen Jahr hatte ich Reisen zum Tegernsee und nach Salzburg geplant, doch die Fahrt mit dem Zug und der Flug bereiteten mir schon vorher Sorgen. Es war mir einfach zu risikoreich mich im Urlaub anstecken zu können - auch wenn die Reisen bereits gebucht waren. In diesem Jahr hatte ich die Fahrt nach Salzburg schon grob geplant, werde aber dennoch nicht fliegen. Jetzt, wo die Zahlen wieder steigen, lasse ich es besser sein, obwohl ich bereits vollständig geimpft bin. Viele Leute halten sich einfach nicht an die Regeln. Und wenn ich mit meinem Hund „Burschi“ im Baerler Busch spazieren gehe, ist es für mich wie Urlaub. Auch eine „Kreuzfahrt“ mit der Orsoyer Rheinfähre genießen wir sehr. Da fehlt uns kein Urlaub.“

Vertraute Umgebung gibt gutes Gefühl

Martin Barth aus Moers war mit der Familie vor kurzem im Zillertal. „Wir entschieden uns für Österreich anstatt für Mallorca, da die Reisekosten für die Insel teilweise viel zu teuer waren. Im Hotel musste jeder Gast vollständig geimpft, genesen oder frisch getestet sein. Das gab schon ein einigermaßen gutes Gefühl. Es wurde strenger kontrolliert als hier in Deutschland. Und doch fühlt man sich in der vertrauten Umgebung zuhause irgendwie sicherer.“

Ähnlich sehen das Margot und Reiner Kadesreuther aus Moers. Trotz zweifacher Impfung kommt für die beiden in diesem Jahr kein Urlaub in Frage: „Wir sind früher immer in die Türkei geflogen. Aufgrund meiner Vorerkranung möchten wir nun nicht reisen. Nächstes Jahr schauen wir mal, wie die Lage dann ist.“

Thema Corona und Urlaub? „Lieber nicht“, sagen auch Beate und Detlev Schwarz aus Moers. „Bekannte von uns sind gesund in die Türkei geflogen, der Mann kam mit der Delta Variante des Virus zurück. Da sind wir eher vorsichtig.“

Eine Moerser Passantin war in Südtirol zu Gast: „Ich hatte keine große Angst, da wir mit dem Auto hingefahren sind und in einer Ferienwohnung untergebracht waren. Auch sonst haben wir uns viel im Freien aufgehalten. Ich habe den Urlaub sehr genossen und mir keine großen Gedanken gemacht.“

Anders erlebte die Ferien Janina Meier aus Moers. Sie war zwar vor kurzem im Urlaub, aber mit „viel Bauchschmerzen“, wie sie sagt. „Wir waren im Schwarzwald und in Berlin. Ins Ausland habe ich mich nicht getraut. Zuhause, wo man sich auskennt, fühlt man sich doch am sichersten.“

"Ich mach' mal ne Pause, was Urlaub angeht"

Rilana Kieselmann aus Duisburg sieht das ähnlich: „Da die Pandemie immer noch andauert und die Inzidenzzahlen wieder steigen, ist mir das Reisen einfach zu riskant. Ich habe Zeit und mach mal lieber ne Pause, was Urlaub angeht. Gerne würde ich zum Beispiel im September zum Weinfest an die Mosel fahren, aber auch das möchte ich noch nicht.

In Länder zu reisen, wo das Hygienekonzept stimmt, finde ich okay. Wer das möchte, soll das machen, aber wir bleiben zuhause. Nächstes Jahr schaue ich mir die Lage mal an. Dann könnten wir eventuell wieder nach Slowenien fahren oder auch nach Mallorca oder Teneriffa.“