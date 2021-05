Die Bewerbungsphase für den Deutschen Kita-Preis 2022 hat begonnen. Die Landtagsabgeordneten René Schneider und Ibrahim Yetim wollen Kitas aus dem Kreis Wesel dazu ermutigen, sich für die bundesweite Auszeichnung zu bewerben. Die Frist läuft noch bis zum 15. Juli.

„Gerade während der Corona-Pandemie ist nochmal besonders deutlich geworden, was für einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag die Menschen in der Kindertagesbetreuung tagtäglich leisten“, betont René Schneider. „Eine Auszeichnung hätten deshalb alle Einrichtungen verdient.“ Der Deutsche Kita-Preis würdigt beispielhaftes Engagement von Kitas und lokalen Bündnissen für frühe Bildung. Gesucht werden Kitas und lokale Bündnisse für frühe Bildung, die sich kontinuierlich für gute Qualität in der frühen Bildung engagieren und dabei das Kind in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Zudem spielen Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern sowie die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort bei der Auswahl der Preisträger eine wichtige Rolle. „Wir würden uns freuen, wenn Kitas aus dem Kreis Wesel mit dem Preis für Ihre Arbeit ausgezeichnet werden“, so Ibrahim Yetim. Erst kürzlich hatten sich die Landtagsabgeordneten mit Erzieher:innen und Eltern aus dem Kreis Wesel zum Online-Dialog über die aktuelle Situation in den Kitas getroffen.

Der Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, dem ELTERN-Magazin, der Soziallotterie freiheit+ und dem Didacta-Verband. Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und die Bedingungen für eine Bewerbung finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.

Das Foto zeigt den Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim beim Pflanzen eines Apfelbaums im Rahmen seiner Initiative „Moers pflanzt Bäume“ in Repelen in der AWO Kita Jungbornstraße zur Karnevalszeit, Februar letzten Jahres