Die SPD in Moers, Krefeld und Neukirchen-Vluyn hat Jan Dieren zu ihrem Kandidaten für die Bundestagswahl im September gewählt.

Die Auszählung der Briefwahl der Wahlkreisdelegierten ergab ein Ergebnis von 95 Prozent für Dieren. Aufgrund der Pandemie hatte das Parteigremium online getagt. Für das 29-jährige Moerser Stadtratsmitglied und Vorsitzenden des Sozialausschusses kann die Kampagne nun losgehen: “Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich, jetzt mit vielen anderen in den Wahlkampf zu starten. Gemeinsam wollen wir für die richtigen, grundsätzlichen Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit werben.”

Neue Wege gehen

Bei seiner Kandidatur geht es Jan Dieren um eine zeitgemäße Sozialdemokratie, die die Zukunft solidarisch und nachhaltig gestalten will. “Wir müssen den Mut haben, für die arbeitenden Menschen einzustehen. Entwicklungen wie unbezahlbare Mieten, geringe Renten, den Wandel der Arbeitswelt und die Klimakrise müssen wir grundlegend angehen”, so Dieren. Dazu müsse man beispielsweise den kommunalen Wohnungsbau stärken und Unternehmen bei nachhaltiger Produktion stärker in die Pflicht nehmen. “Gerade in der Pandemie zeigt sich überdeutlich, wie dringend notwendig eine Weiterentwicklung unserer Gesellschaft ist, die allen Menschen Sicherheit und Freiheit gibt.”

Auch bei der Kampagne will Jan Dieren neue Wege gehen: Sie wird partizipativ organisiert werden und von Unterstützern - ob Parteimitglied oder nicht - angetrieben werden.

“Bei diesem Wahlkampf geht es nicht nur um mich, sondern um Lösungen für unsere Zukunft. Die wollen wir gemeinsam mit den Menschen im Wahlkreis entwickeln”, sagt Dieren.

Unterstützer können sich auf seiner Website www.jan-dieren.de eintragen. Darüber hinaus ist er auch auf Facebook, Instagram und Twitter erreichbar.

Jan Dieren ist in Moers geboren und aufgewachsen und hat in Düsseldorf und Bochum Jura, Philosophie und Romanistik studiert. Er kommt aus einer traditionell sozialdemokratische Familie und ist seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied im SPD-Ortsverein Rheinkamp.