Der Turnverein Vennikel ist mit knapp 1.200 Mitgliedern eine feste Größe im sportlichen und gesellschaftlichen Miteinander des Stadtteils. Allein die professionell geführte Fitnessabteilung mit bemerkenswerten 600 Mitgliedern bietet ein vielfältiges Kursangebot. Und diese Abteilung hat nun aufgestockt: Mit Melissa Kugust und Kristine Poot nimmt ein Hauch von Indien Einzug in das beschauliche Vennikel.

Entspannung für Körper und Geist

Kristine Poot gehört bereits seit 2019 zu dem Team der Übungsleiter des TV Vennikel. Nach ihrer zweijährigen Yogalehrerausbildung legt sie in ihren Yogastunden viel Wert auf die Atmung und die innere sowie auch äußere Entspannung während und nach dem Unterricht. So fördern die Kursteilnehmer ihre Gesundheit und halten nicht nur den physischen Körper, sondern auch den Geist im Gleichgewicht.

Ashtanga-Yoga

Melissa Kugust, die sich intensiv in Indien hat ausbilden lassen, vermittelt seit Anfang Januar den zahlreich erschienen Kursteilnehmern die sportlichen Aspekte des "Ashtanga"-Yoga, das auch als Power Yoga bezeichnet wird. Tatsächlich hat sie mehrfach nicht nur Indien bereist, um sich dort mit den verschiedenen Arten des Yoga zu beschäftigen. Eine umfangreiche Yoga-Lehrer-Ausbildung und weitere Trainings jeweils in Indien halfen, die eigene Yoga-Praxis auf körperlicher, psychischer und spiritueller Ebene zu vertiefen.

Kursangebote

Wer Interesse an einer Teilnahme hat: Der Kurs bei Melissa findet jeweils mittwochs von 19 bis 20 Uhr, der Kurs bei Kristine jeweils freitags von 8.15 bis 9.15 Uhr in der Gymnastikhalle des TV Vennikel, Boschheideweg 17 B, statt. Ansprechpartner für das Kursangebot der Fitnessabteilung des TV Vennikel (www.tv-vennikel.de/fitness) sind Anja Hagenauer, Tel. 0163/3439731, und Ute Stachelhaus, Tel. 0177/6745012. Infos gibt es auch unter fitnessabteilung@tv-vennikel.de. Melissa Kugust hat sich in Indien ausbilden lassen und vermittelt die sportlichen Aspekte des Ashtanga-Yoga. Foto: privat