Am Sonntag, 23. Mai kam es in den Nachmittagsstunden zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen durch unbekannte Täter.

Seit Ende letzten Jahres gibt es in Monheim das Projekt Fahrradverleihsystem, bei dem man an diversen Stationen die Möglichkeit hat, E-Bikes auszuleihen. Eine dieser Stationen ist in Monheim auf der Kurt-Schumacher-Straße auf dem dortigen Parkplaz "Mona Mare". Wie der Polizei von einem Mitarbeiter der Stadt Monheim mitgeteilt wurde, wurde diverse der dortigen Räder von Unbekannten beschädigt. Einige E-Bikes wurden defekt dort liegen gelassen, andere konnten im nahen Umfeld wieder aufgefunden werden und wieder andere fehlen gänzlich. Der Sachschaden ist im vierstelligen Bereich angesiedelt.

Wer Hinweise auf den oder die Täter oder zum Verbleib der noch fehlenden Räder machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Langenfeld unter Tel. 02104/982-6310.