Ist das Monheimer Ulla-Hahn-Haus eine Landarztpraxis? Wohl kaum, aber Hausbesuche in Form der Online-Visite sind derzeit Mittel der Wahl. Kinder, Jugendliche und Erwachsene bekommen so ihre lebensnotwendige Dosis Literatur verabreicht.

Neu im Angebot ab dem 22. Februar: "Zwischen den Zeilen – Lesen, Plaudern, Diskutieren" für Leute von zwölf bis 15 und ab Donnerstag, 25. Februar der Schreib-Workshop "Musik als Inspiration". Anke Ricklefs geht mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Frage nach, wie sich Melodie und Rhythmus als Inspirationsquellen nutzen lassen.

Die Autorinnen Andrea Karimé und Aygen-Sibel Çelik diskutieren am 24. Februar über rassismuskritisches Schreiben und die besondere Bedeutung der Kinderliteratur und geben Einblicke in die Arbeit mit der "Wörtergoldwaage".

Anfang März starten der Online-Kinderkurs "Manege frei!" und der Workshop "Texte lebendig gestalten mit Stimme und Mikrofon" mit dem Hörspielsprecher und -regisseur Patrick Steiner, das Seminar "Vielfalt im Kinderbuch" sowie die Text-Talente-Werkstatt "Wiedersehen mit den alten Hasen".

Infos und Anmeldung

Technische Grundlage für die Teilnahme an den Angeboten als Videokonferenz ist ein Endgerät mit Mikrofon und Lautsprecher- und Kopfhörer-Funktion (beispielsweise Smartphone, IPad oder Laptop) sowie die kostenlose App Jitsi. Detaillierte Informationen zum Programm des Ulla-Hahn-Hauses auf der Homepage www.monheim.de/kultur-bildung/ulla-hahn-haus/angebote. Hier sowie per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de oder unter Telefon (02173) 9514140 sind Anmeldungen möglich.