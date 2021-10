An der Baumberger Chaussee in Monheim sind durch den Landesbetrieb Straßen.NRW kürzlich vier Bäume gefällt worden, die vom Landesbetrieb zuvor als Gefahrenbäume eingestuft worden waren - unter anderem durch einen Befall mit der Rußrinden-Krankheit.

Die Stadt Monheim bedauere die Fällung. Sowohl Straßen.NRW als auch die Stadt Monheim selbst hatten die Bäume zuvor turnusmäßig von unabhängigen Baumkontrolleuren begutachten lassen - mit unterschiedlichen Ergebnissen.

"Als verkehrssicherungspflichtige Behörde gab es für Straßen.NRW keine andere Möglichkeit, als die Fällung der betreffenden Bäume zu veranlassen", erklärt Rainer Herzog, Kommunikationsbeauftragter bei Straßen.NRW.

Pflegeschnitt vor Fällung

"Von uns haben die Bäume eine Woche vor der Fällung noch einen Pflegeschnitt bekommen. Wir hätten sie gerne erhalten", so der städtische Baubereichsleiter Andreas Apsel. Formal gehören die Bäume zwar Straßen.NRW, werden aber schon seit vielen Jahren im städtischen Baumkataster geführt und durch die Stadt gepflegt. Der Landesbetrieb habe die Stadt von den beauftragten Fällarbeiten nicht informiert, nun aber auf Nachfrage verkündet, dass vorerst keine weiteren Fällungen auf Monheimer Stadtgebiet geplant seien.

Ökologischer Ausgleich

Die Stadtverwaltung Monheim am Rhein wird in eigener Zuständigkeit an vier Ersatzstandorten die entnommenen Bäume ersetzten und so einen ökologischen Ausgleich erzeugen.

Radschnellweg

Ab 1. Januar 2022 übernimmt die Stadt Monheim am Rhein die Baumberger Chaussee nach deren Herabstufung als Landesstraße ohnehin komplett in die eigene Zuständigkeit und vollständige Pflege. Unter anderem wird hier künftig der in Monheim und Baumberg bereits begonnenen Radschnellweg entlangführen.