Ein sehr guter Freund von mir teilt sein Leben mit allerhand Tieren. Unter anderem besitzt er Hühner. Die Eier schmecken übrigens hervorragend.

Eines Tages gluckte ein Huhn auf mehreren Eiern und es war nur noch eine Frage der Zeit bis die ersten Küken schlüpfen würden.

Aus irgendeinem Grund stand das Huhn aber plötzlich auf und hatte keine Lust mehr zu brüten. Jetzt war guter Rat teuer... kurzerhand wurden die Eier behutsam in den Backofen gelegt. In der Hoffnung das die Küken überleben würden. Und siehe da in den nächsten Tagen erblickte ein Küken nach dem anderen das Licht der Welt.

Heute sind sie alle groß und munter und legen jeden Tag ein Ei...manchmal auch zwei ;-)