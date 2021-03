Mit den wärmeren Temperaturen beginnt die sogenannte Brut- und Setzzeit – die heimische Natur verwandelt sich in eine große Kinderstube. Hasen, Gänse, Enten, Rehe oder Wildschweine haben jetzt Nachwuchs. Viele heimische Wildtiere bringen in den Frühjahrsmonaten ihren Nachwuchs zur Welt und brauchen viel Ruhe.

Damit die Jungtiere problemlos aufwachsen können, bittet der auch der Hildener Hegering alle Spaziergänger und Hundehalter um Rücksicht und Einhaltung einiger einfacher Verhaltensregeln. Wildtiere halten sich besonders gern im Dickicht der Wälder, Knicks und Feldhecken oder im hohen Gras und auch auf den Feldern auf. „Es ist daher unbedingt notwendig, diese Ruhezonen zu meiden und die offiziellen Wege nicht zu verlassen”, appelliert Markus Jäschke vom Hildener Hegering.

Gefahr

Vor allem frei laufende Hunde können eine Gefahr für trächtige Tiere und brütende Vögel darstellen. Vierbeiner sollten deshalb in diesen sensiblen Bereichen am besten an die Leine. Leider kommt es jedes Jahr zu Situationen, in denen Rehe von unkontrolliert frei laufenden Hunden verletzt oder getötet werden.

Nachwuchs nicht anfassen

Aufgefundenes Jungwild bitte auf keinen Fall berühren! Scheinbar verwaiste Rehkitze oder Junghasen sind meistens gar nicht so hilflos, wie es vielleicht den Anschein hat. Der gut getarnte Nachwuchs wird in den ersten Lebenswochen von den Müttern oft viele Stunden allein gelassen und nur zum Säugen aufgesucht – das ist der beste Schutz vor Fressfeinden. Erst durch Menschengeruch werden Jungtiere wirklich zu Waisen.