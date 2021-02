Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 897 Infizierte, davon in Erkrath 81, in Haan 57, in Heiligenhaus 74, in Hilden 75, in Langenfeld 127, in Mettmann 97, in Monheim 61, in Ratingen 121, in Velbert 150 und in Wülfrath 54.

13.049 Personen gelten inzwischen als genesen. Es wurden keine weiteren Coronatoten gemeldet. Gestorbene zählt der Kreis Mettmann bislang insgesamt 523 Menschen. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 108,9 (Vortag 107,7).

Betroffen von den in bislang sieben Städten des Kreises nachgewiesenen Fällen von Virusmutationen sind auch eine Altenpflegeeinrichtung und eine Kita in Langenfeld sowie eine Kita und eine Grundschule in Heiligenhaus. In der Pflegeeinrichtung ist eine Reihentestung bereits erfolgt, es gilt ein Besuchsverbot. In den beiden Kitas und in der Grundschule werden Anfang der Woche Reihentests vorgenommen.