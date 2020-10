Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am heutigen Donnerstag kreisweit 803 Corona-Infizierte. Davon in Monheim 79, in Hilden 104, in Langenfeld 65, in Heiligenhaus 46, in Ratingen 122, in Velbert 148, in Erkrath 54, in Haan 48, in Mettmann 81 und in Wülfrath 56.

2696 Personen gelten inzwischen als genesen. Es muss ein weiterer Corona-Todesfall im Kreis Mettmann vermeldet werden: ein 80-Jähriger aus Hilden. Corona-Tote zählt der Kreis Mettmann bislang 101 Menschen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 131,2 (Mittwoch 120,7).

Probleme bei der Datenübermittlung

"Bei der Betrachtung der Fallzahlen fällt auf, dass im Vergleich zu Mittwoch mit 222 erfassten Neuinfektionen der Anstieg besonders hoch ist", sagt Tanja Henkel aus dem Büro von Landrat Thomas Hendele. "Tatsächlich steigen die Zahlen auch weiterhin an. Allerdings mussten auch Fälle, die in den vergangenen Tagen aufgrund von Datenübermittlungsproblemen und Bearbeitungsrückständen nicht aktuell erfasst werden konnten, in der Statistik nacherfasst werden. Das wird auch heute und morgen noch der Fall sein. Das Gesundheitsamt geht aber davon aus, dass mit Beginn der kommenden Woche die Erfassungsrückstände aufgearbeitet sein werden."

Problematisch bleibt weiterhin das Kontaktmanagement. Hier hofft das Gesundheitsamt, mit personeller Verstärkung bald besser gerüstet zu sein.