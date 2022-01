Am Samstag, 15. Januar, heißt es um 15.30 Uhr „Neue Punkte für das Sams“ bei der Aufführung des Wodo-Puppenspiels im Ringlokschuppen, Am Schloss Broich 38, Mülheim an der Ruhr.

Papa Taschenbier ist verliebt, aber zu schüchtern, um die heimlich Angebetete kennen zu lernen.

Samswunschpunkte wären praktisch. Nur zu dumm, dass das Sams keine Punkte mehr hat. Ein Sams kann ganz schön ekelig sein. Es ist anfangs keineswegs gewillt, Papa Taschenbier zu helfen, aber dann… Das Sams weiß doch tatsächlich, wie es neue Wunschpunkte bekommen kann. Ja, das Sams kann’s, wenn die Bedingungen stimmen.

Tickets



Tickets zu 6,70 Euro sind online über wodo.de, zu 7,70 Euro in einer Eventim-Vorverkaufsstelle oder zu 7 Euro an der Tageskasse erhältlich.

Das beigefügte Foto ist von Wodo Puppenspiel, am Auslöser war ich, Wolfgang Kaup-Wellfonder.