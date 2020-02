Vergangenen Donnerstagabend musste die Mülheimer Berufsfeuerwehr zu einem vermutlichen Dachstuhlbrand nach Heißen ausrücken. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag, 14. Februar, erhielt die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim gegen 19.35 Uhr die Information, dass aus einem freistehenden Wohngebäude auf der Straße Buggenbeck in Heißen Rauch aufsteige. Vermutet wurde ein Dachstuhlbrand - die Leitstelle entsandte umgehend Einsatzfahrzeuge.

Da anfangs noch unklar war, ob sich Personen im betroffenen Haus befinden, wurde zuerst ein Atemschutztrupp zur Personensuche in das Gebäude vorgeschickt. Parallel wurde die Drehleiter

für einen Löschangriff in Stellung gebracht. Noch während der Atemschutztrupp das Gebäude durchsuchte, schlugen Flammen aus dem Dach. Daraufhin musste die Personensuche abgebrochen werden.

Nachdem die Feuerwehr sicherstellen konnte, dass es sich um ein leerstehendes Gebäude handelt, konnte das Feuer durch einen gleichzeitigen Außen- und Inneneinsatz unter Kontrolle gebracht werden. Die zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr wurden vor Ort außerdem durch die Freiwillige Feuerwehr aus Heißen unterstützt.

Während der etwa dreistündigen Einsatzdauer wurde die Einsatzstelle im Bereich Buggenbeck in beide

Fahrtrichtungen durch die Polizei gesperrt. Anschließend verblieb ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Heißen bis Mitternacht als Brandwache vor Ort. Die Brandursache wird, sobald das Gebäude begehbar ist, durch die Polizei ermittelt.