Ein Senioren-Ehepaar wurde am Mittwoch, 22. Januar, von zwei dreisten Unbekannten bestohlen. Gegen 12 Uhr klingelte einer der Täter an der Tür, gab sich als Dachdecker aus und erzählte der Seniorin, dass ihm aufgefallen sei, dass ihr Dach undicht sei. Die 78-Jährige ließ den Mann daraufhin ins Haus. Hier rief er einen angeblichen Arbeitskollegen an, der ihm bei der Reparatur des Daches helfen sollte. Während der erste falsche Dachdecker im Haus blieb, lockte der hinzugekommene Komplize die Seniorin nach draußen, um ihr von dort den angeblichen Schaden zu zeigen.

Vermutlich währenddessen suchte der erste Verdächtige das Haus nach Wertgegenständen ab und entdeckte dabei einen Tresor. Anschließend behaupteten die Täter, dass die undichte Stelle direkt über dem Tresor sei. Um ihre Lüge zu untermauern, hatte der erste Täter den Tresor und einen Schrank vorher von außen mit Wasser nass gemacht. Daraufhin öffnete die 78-Jährige den Tresor und begann ihn auszuräumen. Einer der Tatverdächtigen half ihr dabei. Während die Seniorin nun ihren Mann (80) verständigte, griffen die beiden falschen Handwerker sich die aus dem Tresor geräumten Schmuckkassetten und verließen das Haus. Beide Tatverdächtige sind etwa 25 Jahre alt und haben schwarze, kurze Haare. Außerdem sprachen sie akzentfrei Deutsch, sollen "deutsch" ausgesehen haben und trugen dunkle Arbeitskleidung ohne Aufschrift. Der erste Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, der zweite etwas größer und von etwas breiterer Statur. Zeugen könnten die Verdächtigen im Bereich Höhenweg, Jahnstraße, Lembkestraße, Wasserstraße gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer

0201/829-0 entgegen.

Immer wieder versuchen Trickdiebe und -betrüger, vor allem Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Sie geben sich dabei beispielsweise als Handwerker oder Mitarbeiter der Stadtwerke aus und wollen sich so Zugang zu den Wohnungen der Senioren verschaffen. Die Polizei rät deshalb: Lassen Sie keine Fremden ins Haus und seien Sie misstrauisch! Prüfen Sie, ob ein Handwerker auch wirklich beauftragt wurde und kontaktieren Sie im Zweifel den Auftraggeber, zum Beispiel Ihren Vermieter!