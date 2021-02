Heute Morgen, Dienstag, 23. Februar, gegen 3.56 Uhr hörte eine Anwohnerin von der Tilsiter Straße laute, verdächtig klingende Geräusche, die von zwei Männern an einem Fahrzeug verursacht wurden. Sie mutmaßte, dass die Männer an dem Fahrzeug verbotswidrig hantierten. Zudem beobachtete sie ein Fahrzeug, welches ohne Beleuchtung auf der Straße bewegt wurde. Die Gesamtumstände und die Uhrzeit ließen sie richtigerweise erahnen, dass dort Autoknacker am Werk waren.

Die Einsatzleitstelle entsendete daraufhin zivile Beamte, die einen 26 Jahre alten Syrer auf frischer Tat ertappten. Er war dabei, mithilfe einer Säge den Katalysator auszubauen. Dazu hatten die Männer den 3er BMW mittels Hydraulikwagenheber aufgebockt.

Der 26-Jährige wurde festgenommen und wird derzeit auf der Polizeiwache in Mülheim vernommen. Sein Arbeitsgerät befindet sich ebenfalls in Obhut der Polizei. Mindestens ein weiterer Täter konnte unerkannt fliehen. Er soll 1,80 Meter groß sein, war dunkel gekleidet und trug eine Mütze.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.