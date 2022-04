Von Sonntag, 10. April, bis Sonntag, 5. Juni, sind Industriestätten, Denkmäler und Kulturstätten der besonderen Art in einer neuen Wechselausstellung in der Camera Obscura, Am Schloß Broich 42, Mülheim an der Ruhr, zu sehen.

Der Titel der Ausstellung lautet „Industrie-Fotografie". Vanessa Bürgers schaut hinter die Kulissen, verbindet neu mit alt und zeigt, dass sogar aus Zerfall und mit einem neuen Blick auf das scheinbar Bekannte oftmals neue Welten entstehen können.

Für viele Augen unsichtbare Details



Die Industrieaufnahmen – alte, brachliegende Zechen, Hochöfen, Gebläsehallen, Industriedenkmäler und daraus entstandene diverse Locations – bergen Details, die für viele Augen unsichtbar sind. Manche dieser Orte sind verfallen, andere wiederum haben sich mit der neuen Zeit verknüpft und werden in neues Licht gerückt.

„Der Mensch kann Veränderung beziehungsweise Verfall entweder passiv nur beobachten oder aber auch aktiv an der Veränderung teilnehmen, eingreifen oder sogar Teil des Ganzen werden. Auch der scheinbar oberflächliche Zerfall und die Hässlichkeit des Objekts bergen einen folgenden Neubeginn und zeigen bei genauer Betrachtung aus der richtigen Perspektive eine vorher nicht da gewesene Schönheit“, so die Fotografin.

50 Fotografien

In der Ausstellung werden circa 50 Fotografien zu sehen sein, hauptsächlich aus den Städten Duisburg, Gelsenkirchen, Essen, Bottrop und Bochum.

Vanessa Bürgers absolvierte ein Studium an der AKD – Akademie für Kommunikationsdesign Düsseldorf und der Ruhrakademie Schwerte – Privates Lehrinstitut für Kunst, Design und Medien. Mit Abschluss des Grundstudiums und dem erlernten Umgang des Computers als Werkzeug für die Umsetzung von Raumgestaltung, Flyern, Broschüren, Messeplakaten, Logos, Websites, Fotografien und Ähnlichem, wechselte sie nach dem Grundstudium nach Schwerte, um das Spielfeld ihrer künstlerischen Ausdrucksweise noch unter anderem um Folgendes zu erweitern: Aktzeichnen, Fotografie, Set-Design, Malerei und Portraitzeichnung.

Die Menschen wachrütteln



Auf den Wechsel des Studienplatzes und den damit verbundenen Wechsel des Wohnortes folgten viele einschneidende, prägende Ereignisse. Schicksal und chronische Krankheit bewegten sie dazu, ihre Werke auszustellen. Ihre Absicht ist es, die Menschen wachzurütteln, herauszuholen aus der Eintönigkeit, um wieder selbst sehen zu lernen.

Information