Die Stadtbibliothek im Medienhaus und die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken sind seit Samstag, 14. März, bis zum 18. April (nach jetzigem Stand) geschlossen. Eine Rückgabe von Medien ist an der automatischen Rückgabe im Medienhaus möglich.

Notwendig ist dies aber nicht, da alle Medien automatisch verlängert werden, bis die Bibliothek wieder öffnet. Auch dann müssen die Medien nicht direkt am ersten Öffnungstag abgegeben werden, sondern dann beginnt eine Frist von zwei Wochen. Bis dahin fallen keine Säumnisentgelte an.

Die Medienrückgabe ist über die Automaten am Medienhaus möglich. Allerdings werden diese nicht täglich geleert, so dass es in Ausnahmefällen dazu kommen kann, dass die Behälter überfüllt sind.

Die Nutzung der Onleihe ist selbstverständlich möglich, so dass alle Bibliotheksausweisbesitzenden auch in der Schließzeit mit Medien versorgt sein dürften.

Wenn der Bibliotheksausweis abgelaufen ist, kann die Karte online über das Bibliothekskonto auf www.stadtbibliothek-muelheim.de verlängert werden. Sobald das Entgeld auf dem Bibliothekskonto per Überweisung eingetroffen ist, wird der Ausweis wieder freigeschaltet.

Wer auf eine bestellte Fernleihe wartet, muss sich bis zur Wiedereröffnung gedulden. Zur Zeit sind alle Fernleihaktivitäten eingestellt.

Wer Fragen hat, erreicht das Team der Stadtbibliothek unter Tel. 0208/455-4141 von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18.30 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr.