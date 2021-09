Mit seinem 34. Jahreskalender "Gerne leben hilft!" und seinem neuen quadratischen, praktischen und guten Büchlein "Denk einfach, so ist das Leben - Denk, so einfach ist das Leben" zeigt sich der Olle Hansen auch mit seinen neuesten Vitaminspritzen für die Seele als Meister der kleinen Lebenshilfe.

Sein großformatiger Jahreskalender 2022 kommt farbenfroh und poetisch daher. Seine literarische Miniatur wirkt auf den ersten Blick eher puristisch. Aber seine Schwarz-Weiß-Motive, die Petoschu diesmal ganz nachhaltig auf Packpapier gemalt hat, entfalten eine einfach schöne Ästhetik, die der Olle Hansen mit seinen lebensweisen Aphorismen zu einem kleinen Meisterwerk abrundet, dass man immer wieder gerne in die Hand nimmt, anschaut und mit Wort und Bild als Alltagserfrischung mit Aha-Effekt in sein Herz hineinlässt.





Kunst als Lebenshilfe

"Nix passt immer. Alles passt nie." oder: "Nimm's leicht und wunder dich", lässt uns Petoschu in seinem wunderbar illustrierten literarischen Überlebenspäckchen wissen. Die mit einem Augenzwinkern und dem Spaß am doppelten Boden gemalten Motive, können die Fans des Ollen Hansen und die, die es noch werden wollen, bei Petoschu in seinem Atelier am Saarner Klostermarkt auch als gerahmten Original kaufen. Am ersten Samstag im Oktober lädt der Olle Hansen wieder zu einem Tag des offenen Ateliers. "Daran muss man die Leute nach der langen Corona-Zeit erst wieder gewöhnen", sagt Schulz.

Er blättert seinen 2022-Kalender auf, greift von dem er sagt, "dass er vielleicht mein letzter sein wird." Aber wenn man die Ausdrucks- und Anziehungskraft seiner Illustrationen und ihrer poetischen Unterschriften sieht, hofft man, dass der 77-jährige Lebens-Künstler auch im nächsten Jahr wieder zu Pinsel, Feder, Bunt- und Tuschestift greift und sich auch für 2023 etwas ausdenkt, was uns zum Schauen, Schönfinden, Schmunzeln und Nachdenken anregt. Etwas, wie zum Beispiel auf dem Januar-Blatt seines aktuellen Kalenders. Auf dem sieht man einen mit Buntstiften bestückten Kladdeneinband und liest: "Vermutung. Ich bin wie ich bei Dir. Du bist wie du bei mir. Jeder ist in seiner Spur. Wir kreuzen uns nur. Um zu werden, die wir waren, in der Zeit und all den Jahren."

Wer Petoschus Wege kreuzen möchte, sollte sich am Samstag, 1. Oktober, zwischen 11 Uhr und 16 Uhr auf den Weg in sein Atelier am Klostermarkt in Saarn machen. Dort kann man auch sein neues Buch (für 13 Euro) und seinen neuen großformatigen, farbenfrohen und hochwertig gedruckten Kalender 2022 (für 30 Euro) erwerben. Das Atelier am Klostermarkt ist auch montags bis mittwochs zwischen 10 und 17 Uhr für Besucher geöffnet oder telefonisch unter: 0208/461411 zu erreichen.

Zu Petoschus Atelier