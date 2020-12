Wegen der Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 10. Januar kann das Europäische Festival Orchester sein jährliches und beliebtes Wiener Neujahrskonzert am 10. Januar in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr nicht durchführen. Da eine Verschiebung nicht möglich ist, muss dieser Termin leider abgesagt werden. „Es schmerzt uns sehr, unser hochgeschätztes Publikum in Mülheim an der Ruhr nicht bei unserem Neujahrskonzert begrüßen zu können“, bedauert Dirigent Alexander Steinitz die Situation.

Jeder Ticketkäufer erhält sein Geld zurück und wird dazu von CTS Eventim verständigt. Wer sein Ticket im Vorverkauf erworben hat, kann seine Karten in der entsprechenden Vorverkaufsstelle zurückgeben. „Es war richtig, sich die Karten für das Konzert frühzeitig zu sichern“. ist Steinitz überzeugt, „das Kontingent war schließlich sehr eingeschränkt, und fast wären wir dem Lockdown entgangen.“

Für die Vorbereitung dieser Konzertreihe sind bereits erhebliche Kosten angefallen. Deshalb bitten die Veranstalter, in Erwägung zu ziehen, auf die Rückzahlung des Ticketpreises zu verzichten, um diese Produktion auch für die Zukunft zu unterstützen. Dafür muss man einfach gar nichts tun. Das Europäische Festival Orchester plant für Januar 2022 schon die nächste Serie an Wiener Neujahrskonzerten, auch wieder in Mülheim an der Ruhr.