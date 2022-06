Der private Kunstsammler Robert Rheinen (1844-1920) war Heimatforscher und Kunstsammler.

Er schaffte die Grundlagen für das heutige städtische "Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr in der Alten Post" am Synagogenplatz 1. Ein großer Teil seiner Sammlung landete dann später im Tersteegenhaus in der Mülheimer Altstadt. Aktuell ist die Sammlung eingelagert.

Das Fachwerkhaus wird derzeit mit Millionenaufwand umfassend saniert und als Museum ertüchtigt.

Was ist ein Richtfest?

Der Termin für das Richtfest steht an, wenn der Dachstuhl errichtet wurde und der Bauleiter sein Ok gibt. Die konkrete Terminierung: Immer auf der Baustelle und immer unter der Woche zur Arbeitszeit bzw. zum Ende des Arbeitstages der Handwerker, damit alle daran teilhaben können.

Ablauf der Sanierung

Beschluss im Mülheimer Rat am 13.02.2020, V 19/1018-01

Beschluss Hauptausschuss, anstelle des Rates, am

19.02.2021, V 21/0064-01 (Planungsbeschluss für den 2. und

3. Bauabschnitt).

Die EU-weite Ausschreibung der Architektenleistung erfolgte

in KW 41/2021. Die zugehörige Beauftragung bzw. die weitere

Planung (2. und 3. Bauabschnitt) erfolgte im April 2022.

Gemäß derzeitiger Planung ist die sukzessive Sanierung bzw.

Fertigstellung der 1. Sanierungsstufe aufgrund der

Komplexität des Sanierungsumfangs zum 3. Quartal 2022

geplant.

Über das Mülheimer Museum "Heimatmuseum Tersteegenhaus"

Gerhard Tersteegen (1697 – 1769), der in diesem Haus lebte, wurde durch sein Wirken als pietistischer Prediger, Verfasser religiöser Texte und Dichter zum Teil heute noch gebräuchlicher Kirchenlieder bekannt.

Neben Tersteegens Werken wird hier der in Mülheim geborene Arzt und Schriftsteller Dr. Carl Arnold Kortum (1745 – 1824), der als Dichter der „Jobsiade“ Ruhm erlangte, vorgestellt. Das Heimatmuseum zeigt die kulturgeschichtliche Sammlung der Stadt Mülheim an der der Ruhr mit Möbeln, Hausrat und anderen Exponaten insbesondere des 18. und 19. Jahrhunderts.

Der historische Rahmen – das Tersteegenhaus steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu den malerischen Gebäuden des Mülheimer „Kirchenhügels“ mit der "Friedenstreppe".

Anfahrt: alle Linien bis Haltestelle "Stadtmitte" fußläufig von der Stadtmitte zur Altstadt / Petrikirche (10 Min.) Teinerstraße 1 45468 Mülheim an der Ruhr Tel.: 02 08 / 38 04 30.