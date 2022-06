"Schule tanzt" heißt die Veranstaltung, die am Mittwoch, 22. Juni im im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38, Mülheim an der Ruhr, stattfindet.

Über 100 Kinder aus sieben Klassen Mülheimer und Oberhausener Grundschulen werden zeitgenössische Tanztheaterstücke präsentieren, die im Rahmen des NRW Landesprogramms „Kultur und Schule“ beziehungsweise durch das Bundesministerium für Familie / Bündnisse für Bildung „Chance Tanz“ gefördert wurden.

Unter der Anleitung von Harald Schulte

Über ein Jahr lang haben die Kinder unter der Anleitung des Tänzer und Choreografen Harald Schulte an den Stücken gearbeitet und zeigen nun ihre Arbeiten auf der großen Bühne des Ringlokschuppens.

Der Eintritt ist frei.