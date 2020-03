Das Coronavirus legt das kulturelle Leben in der Stadt am Wochenende lahm. Etliche Veranstaltungen wurden sehr kurzfristig abgesagt. Dazu gehören kleine und große Events, auch jenseits der Besucherzahl von 1000 Personen. Wir geben Ihnen hier einen Überblick, soweit die Absagen die Redaktion bis Freitag mittag erreicht haben. Bei Unklarheiten sollte man den Veranstalter kontaktieren oder auf dessen Homepage schauen.

Einige private Veranstalter entschieden sich aus Vorsorgegründen, auch auf kleinere Veranstaltungen zu verzichten, um zum Beispiel KiTa-Personal und Kinder zu schützen.

Größere Kulturveranstaltungen des Ringlokschuppen und des Theater an der Ruhr werden für dieses Wochenende komplett storniert.

Der Ringlokschuppen sagt für heute, Samstag, 14. März, folgende Abendveranstaltungen ab: Das Tanzstück der Cooperativa Maura Morales, Cherchez La Femme, und die Veranstaltung mit Christoph Sieber, für die bereits ein vorerst ein Ersatztermin am Freitag, 17. April 2021, festgelegt wurde. Andere Ersatztermine werden nachgeliefert. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch in der Vorverkaufsstelle oder bei dem Onlineanbieter, bei dem die Karten erworben wurden, umgetauscht werden. Infos gibt es in Kürze auf der Internetseite www.ringlokschuppen.ruhr.de.

Auch das Kommödchen Sorglos verzichtet auf seine drei geplanten Aufführungen im Wohnpark Dimbeck, Dimbeck 6 -12. Eigentlich sollte das Theaterstück "Resturlaub" an drei Terminen auf die Bühne. Nun wurden die Sonntags-Vorstellungen am 15., 22., und 29. März, jeweils 15 Uhr gecancelt. Die Karten können zurückgegeben werden und der Betrag wird dann erstattet. Ersatztermine stehen noch nicht fest.

Besonders schmerzlich ist die Absage für den Mülheimer Frauenchor MFC 1995, der am Sonntag, 22. März, im Altenhof in der Atlhofstraße 6, ein großes Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen geben wollte. Auch dieses Konzert wurde vorsorglich abgesagt. Die Karten behalten ihre Gültigkeit oder können gegen Erstattung zurückgegeben werden. Ein Ersatztermin wird sicher stattfinden und bald bekannt gegeben.

Abgesagt wurde der Frühlingsbasar in St. Michael, in der Schumannstraße 17, der am Sonntag, 15. März stattfinden sollte.

Der Dümptener Bürgerverein e.V. sagt die für Donnerstag, 18. März, einberufene Mitgliederversammlung im Gemeindehaus der evangelischen Lukasgemeinde Dümpten an der Oberheidstraße 231 wegen der Corona-Krise ab. Die Jahreshauptversammlung mit den beabsichtigten Neuwahlen des Vorstandes wird zu gegebener Zeit nachgeholt.

Auch der VDK-Ortsverband Broich sagt seine Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 19. März, im Pfarrsaal der Kath. Kirchengemeinde ab. Besonders mit Blick auf die Altersstruktur des Vorstands mächte der Ortsverband kein Risiko eingehen.

Die Kita Stöpsel sagt ihren für den 28. März geplanten Kinderflohmarkt in der Kita an der Howardtstraße 14 ab.

Mehr als 25 Jahre ehrenamtliches Engagement bei Pflegebedürftigen wären auch Anlass für eine Ehrung im Festgottesdienst mit dem Superintendenten Gerald Hillebrand am Sonntag, 15. März, im Haus Ruhrgarten gewesen. Auch diese Ehrung muss nun abgesagt werden.

Auch das Evangelische Krankenhaus Mülheim (EKM) verschiebt öffentliche Veranstaltungen und Vorträge: Die aktuelle Planung sieht vor, alle öffentlichen Veranstaltungen vor Ostern abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. „Anfang April werden wir die Situation neu bewerten und dann Entscheidungen für die kommenden Veranstaltungen treffen“, erklärt Silke Sauerwein, Leitung der Unternehmenskommunikation. Abgesagt werden unter anderem alle Info-Treffs für Patienten ebenso wie die Gottesdienste, die Premiere des Mülheimer Backsteintheaters und der Tag der offenen Tür der Ärztehäuser. Einen aktuellen Stand zu den jeweiligen Veranstaltungen finden Interessierte auf der Webseite unter www.evkmh.de.

Der Informationsabend in der Waldorfschule, Blumendellerstraße, war für Donnerstag, 19. März angekündigt um 20 Uhr und wurde abgesagt. Ebenso werden in der Waldorfschule zwei Theatervorstellungen nicht stattfinden: „Don Quichote“, am Freitag, 20. März und Samstag, 21. März.

Der Krisenstab der Stadt hat nun außerdem festgelegt, dass am Mittwoch, 18. März, die Havana Nights in der Stadthalle, am Freitag, 20. März, das Sinfoniekonzert in der Stadthalle sowie der Mitternachtssport, und am Sonntag, 22. März, der Italienische Singabend und Hits4Kids leider ebenfalls abgesagt werden müssen.

Auch das Konzert zur Österlichen Bußzeit am Sonntag, 5. April, in der Reihe Musik im Kloster Saarn wird abgesagt. Bereits erworbene Konzertkarten können zurückgegeben werden, Abonnenten wird alternativ das Konzert des Trinity College Choirs im Dezember angeboten.

Die Mülheimer Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU hat sich dazu entschlossen, ihren diesjährigen Talk im Schloß am Dienstag, 24. März, zu verschieben, ein neues Datum wird bekannt gegeben.

Der Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR) wird die aktuell für den 22. März geplante Ausstellung "Schöner! Beethoven inspiriert" ebenfalls verschieben. Die Ruhr Gallery und das KuMuMü Kulturmuseum an der Ruhrstraße 3 sind bis auf Weiteres nur nach vorheriger Vereinbarung zu besuchen.

Auch in der Nachbarstadt Essen hagelt es Absagen: Der Landeswettbewerb Jugend musiziert NRW findet nicht statt.