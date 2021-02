Leider ist der Corona-Virus stärker als der Bazillus Carnevalensis. Alle Karnevalsveranstaltungen mussten abgesagt werden. Da ist schnell vergessen, dass der 15. Februar eigentlich Rosenmontag ist.



Und weil die mölmschen Karnevalisten nicht leibhaftig für Spaß an der Freunde sorgen können, nehmen sie am 5. Februar zwischen 12 und 21 Uhr einen digitalen Karnevals-Mix mit Musik, Tanz, Gesang und Wortwitz auf, teils zusammengeschnitten. teils live vor Ort. Ort des närrischen Geschehens und Spiritus Rektor des närrischen Streams ist Ex-Prinz und Veranstaltungsmanager Dennis Weiler. In seinem Studio an der Timmerhellstraße im Speldorfer Hafen wird die fröhliche Sause über die Bühne. Und danach wird sie auf CD und USB-Stick gespeichert. "So wollen wir uns mal wieder melden und den Bewohnern der Mülheimer Pflegeheime und der Theodor-Fliedner-Stiftung in der Woche vor dem Rosenmontag einen karnevalistischen Gruß ins Haus bringen und für etwas Spaß an der Freude sorgen. Das ist gerade jetzt in der Corona-Krise besonders wichtig", erklärt der Präsident des Hauptausschusses Groß-Mülheimer Karneval die Motivation zum digitalen Karneval, mit dem der Bazillus Carnevalensis zumindest ein wenig dem Corona-Virus trotzt.

Mehr Informationen zum Mülheimer Karneval findet man online unter: www.karneval-muelheim.de

