Am letzten Samstag lagen die letzten Testungen von Bewohnern und Mitarbeitern von Haus Noah vor. Alle sind negativ, die Quarantäne für die Einrichtung konnte damit aufgehoben werden. Am 15. Juli wurde eine Bewohnerin der Demenz-WG während eines Krankenhausaufenthaltes positiv auf Covid-19 getestet. Da unklar war, ob die Infektion im Krankenhaus erfolgte oder bereits bei Aufnahme bestand, hat das Gesundheitsamt die WG unter Quarantäne gestellt. Die erste Testreihe ergab keine Ansteckungen, auch erneute Tests nach einer Woche blieben negativ.

Nachdem die Infektionszahlen in Mülheim bis Sonntag auf 34 Infizierte angestiegen sind, sinken sie Anfang der Woche wieder. Stand Dienstagmittag gibt es in Mülheim 24 Infizierte, 193 Menschen sind in Quarantäne. Bisher getestet wurde 5.649 Mülheimer, davon waren 339 positiv, 13 sind mit Covid-19 verstorben.

Die Landesregierung hat inzwischen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen Corona-Testzentren an den Flughäfen Düsseldorf, Dortmund und Münster/Osnabrück eingerichtet. Flugreisende aus den vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Risikogebieten können sich dort kostenlos testen lassen. Ab nächste Woche sollen die Tests verpflichtend werden. Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten können sich freiwillig testen lassen. Am Flughafen Köln/Bonn soll das bislang von der Stadt Köln und der Johanniter Unfallhilfe betriebene Testzentrum eingebunden werden.