Kennen Sie die Geschichte von Frederick, der kleinen Maus? Sie fiel mir angesichts des Corona-Wahnsinns wieder ein.

Während im Herbst seine Mäusekollegen fleißig Vorräte sammelten und das Nest warm ausstopften, um für den kommenden Winter gerüstet zu sein, zog Frederick durch die Welt und sammelte Sonnenstrahlen und schöne Erlebnisse. Seine Freunde machten ihm Vorwürfe ob seiner Sorglosigkeit, doch im dunklen und kalten Winter kamen sie alle zu ihm, um sich an seinen Sonnenstrahlen und Geschichten zu erfreuen.

Ich bin wie Frederick. Denn während um mich herum die Menschen mit Hamsterkäufen für eine drohende Corona-Quarantäne vorsorgen, bleibe ich gelassen. Zum einem, weil man als Journalist Quellen bewerten lernt und sich nicht verrückt machen lässt, zum anderen, weil ich die empfohlenen Hygienemaßnahmen längst umsetze. Statt also Konserven und Klopapier zu horten, habe ich meinen Bibliotheksausweis für die Onleihe verlängert. So komme ich auch in der Quarantäne weiter an schöne Geschichten!