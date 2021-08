Wie ich jetzt lesen konnte, haben einige große Museen in Frankreich sich entschlossen, die römischen Nummerierungen der großen Herrscher aufzugeben, da die heutigen Besucher kaum noch in der Lage seien, sie richtig zu lesen. Eine bekannte franz. Comedygruppe verspottet deswegen beispielsweise Ludwig XVI. schon als „Louis-crois-vé-baton“, was „Ludwig-Kreuz-Vau-Strich“ bedeutet und vielen Museumsbesuchern anscheinend ein Rätsel bleibt. Gibt man aber nur „Heinrich 4“ ein, gelangt man bei Google ohnehin und völlig sicher zu Heinrich IV.

Also, was soll‘s? Sieht nur dämlich aus, oder einfach ungewohnt?

Für Leute aus anderen Kulturkreisen, und die schwirren in großer Zahl in den großen Museen herum , sehen die römischen Großbuchstaben allerdings erst recht dämlich aus, weil man hier nicht Zahlen sondern Wörter vermutet!

Für uns gehören die römischen Ziffern zum Herrschernamen dazu, während man aber bei Jahreszahlen gut darauf verzichten könnte.

Kürzlich hatte ich eine Kopie einer Urkunde des Saarner Klosters aus dem Jahre MCCCCXXXII vor mir. Da erinnerte ich mich, dass man einfach nur zusammenzählen muss. Gut, es gibt auch Komplizierteres, wenn man wegen Linksstellung etwas abziehen muss, aber wenn man sich die Buchstabenbedeutung einmal gemerkt hat, ist es im Wesentlichen ein Zusammenzählen.

Die Museen haben aber gelernt: Weniger wissen darf heute nicht zu Nachteilen führen, das ist unsozial, sozusagen nicht barrierefrei. Aber nicht überall. In Spanien gehört es zur korrekten Rechtschreibung, und da wird „Heinrich 4.“ als Fehler gewertet.