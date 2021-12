Jan

Es gibt Leute, die glauben, dass Nachtspeicheröfen die Nacht speichern

Hinnerk

Furchtbar, ja, aber ein schöner Gedanke…

Jan

Ja, für dich Schnarch schon. Du spielst ja auch mit den Fingern an deinen Füßen…

Hinnerk

Wie meinst du das? Habe ich etwa Finger an meinen Füßen?

Jan

Weiß ich nicht, ich kenne deine Füße doch gar nicht.

Hinnerk

Ja, dann rede auch nicht sowas daher…

Jan

Aber da fällt mir was ein…

Hinnerk

Großartig!

Jan

Mit den „Fingern an den Füßen“ meinte ich: du machst Unsinn. Aber mit den Fingern deiner Hand. Bei unseren Nachbarn in Frankreich und Italien könnten damit aber auch die Zehen gemeint sein.

Hinnerk

…, die ich dann spielerisch übereinander kreuze…

Jan

Quatsch, weil sie kein Wort für Zehen haben, so einfach ist das.

Hinnerk

Was?

Jan

Nee, Franzosen und besonders Italiener und Spanier haben auch an den Füßen Finger.

Hinnerk

Muss ich mal drauf achten…

Jan

Die müssen immer „Finger des Fusses“ sagen, wenn sie einen Zeh meinen.

Hinnerk

Die spielen also mit den Fingern der Hand an den Fingern der Füße?

Jan

Genau! Die müssen - wie wir das von ihnen kennen - viel mehr sprechen, um so viel wie wir zu sagen.

Hinnerk

Wobei wir ab und zu ruhig etwas mehr sprechen könnten, um es klarer zu machen. Nachtstromspeicherofen ist zwar länger als Nachtspeicherofen, macht aber zumindest klar, dass nicht die Nacht gespeichert wird.