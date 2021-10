Nikolausaktionfür Hilfsbedürftige

Mülheimer Malteser liefern Care-Pakete Die Mülheimer Malteser möchten in Zusammenarbeit mit dem Menüservice in den diesjährigen Adventtagen eine Nikolaus-Care-Pakete-Aktion für hilfsbedürftige Bürger durchführen.



„Wir in Mülheim möchten in diesen Zeiten besonders denen helfen, die sich selbst eine regelmäßige Mahlzeit nur schwer leisten können“, sagen Beate und Wolfgang Schiedel, Initiatoren des Projektes bei den Maltesern. „Wir packen Care-Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten. Ein selbst gemaltes Bild, ein Brief oder ein Gedicht schenken Herzenswärme dazu“, führen Schiedels fort.

Unterstützung kann viel bewirken: Montags und donnerstags können am Malteser-Haus, Karlsruher Straße 9, von 18 bis 20 Uhr Lebensmittel-, Hygiene- und Sachspenden abgegeben werden. Darüber hinaus kann die Aktion finanziell durch eine Spende unterstützt werden. Die Aktion läuft noch bis Dienstag, 30. November. 

Spendenverbindung

Bankverbindung: Pax-Bank, IBAN: DE49 3706 0120 1201 2061 00, Zweck: Nikolausaktion 2021. Weitere Informationen sind unter www.malteser-muelheim.de erhältlich.