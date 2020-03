Am Samstag gab das NRW-Familienministerium bekannt, dass es ab Montag, 23. März, neue Ausnahmeregelungen für die Kinderbetreuung von Eltern geben wird. Anspruch auf Betreuung haben dann nicht nur Eltern, wenn beide in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, sondern Jeder, der in der kritischen Infrastruktur arbeitet. Dazu gehört Personal im Gesundheitsdienst, aber auch im Einzelhandel bei Polizei und Feuerwehr etc.

Bedingung ist die Bescheinigugn des Arbeitgebers, dass der Betroffene unabkömmlich im Betrieb ist, und die Betreuung nicht nach entsprechend der Empfehlungen des RKI organisiert werden kann.

Es reicht dann, wenn von einem Elternteil eine entsprechende Bescheinigung vorgelegt wird, es werden nicht länger von beiden Elternteilen Bescheinigungen benötigt. Alleinerziehende, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, brauchen neben der Arbeitgeberbescheinigung keine weiteren Nachweise zu erbringen.

Betreuung auch am Wochenende

Betreut werden die Kinder in den Kitas oder Grundschulen, in die sie schon vorher gegangen sind. Eltern, deren Kinder vorher nicht in Betreuung waren und nun eine benötigen sollen sich an das Jugendamt wenden. Das ist auch der richtige Ansprechpartner sollte eine Betreuuung von der gewohnten Kita oder Grundschule abgelehnt wird.

Neu ist auch eine Betreuung am Wochenende, die ab dem 23. März sichergestellt sein soll. Für diese Regelungen werden Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, die nach Hause geschickt wurden, wieder in ihre Einrichtungen geholt.

Die Mülheimer Stadtverwaltung hat jetzt für die Mülheimer ein neues Bürgertelefon eingerichtet. Zu Fragen rund um Corona kann man sich montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr an die Rufnummer 0208/455-22 wenden.