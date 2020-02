Auch in diesem Jahr wird’s zünftig in der innogy Sporthalle. Zum siebten Mal in Folge veranstalten Mülheimer SportService und Catering Schmidt nun das Mülheimer Oktoberfest. In diesem Jahr finden die Mülheimer Wiesn am 3. Oktober 2020 statt. Der Vorverkauf startet bereits am 10. Februar. Wer Karten ergattern will, muss sich also schon jetzt in Oktoberfeststimmung bringen.

Die innogy Sporthalle ist bei der Wiesn Gaudi kaum wiederzuerkennen und sorgt mit blau-weißer Dekoration für das richtige Festzeltgefühl. Die Halle bietet dabei Platz für 1.500 Besucherinnen und Besucher. Bei deftigen Schmankerln und bayerischem Bier kann fröhlich geschunkelt und gefeiert werden. Beste Oktoberfest- und Festzeltmusik kommt auch in diesem Jahr wieder von der Live-Band der ersten Stunde „edel connection“, die Jahr für Jahr das Publikum in Mülheim begeistert.

Als Unterstützer und Hauptsponsor der Veranstaltung ist wieder die Stadtbäckerei Hemmerle mit an Bord. Die Besucher können am Samstag von 18 bis 1 Uhr feiern wie in Bayern. Lederhose und Dirndl sind für das richtige Feeling Voraussetzung, aber kein Muss.

Die Karten für das Mülheimer Oktoberfest gibt es im Vorverkauf ab 29,50 Euro (inkl. eine Maß Bier) unter www.oktoberfest-muelheim.de oder bei der Touristinfo der MST, Synagogenplatz 3.