Der Biogarten der VHS ist 2.500 qm groß und liegt etwas versteckt, gleich hinter dem Matschspielplatz in der MüGa. Das Gelände ist umgrenzt von verschiedenartigen Hecken und einer historischen Mauer. Geöffnet ist der Garten noch bis zum 1. November.

Das kleine Hinweisschild am Spielplatz könnte glatt übersehen werden. Folgt man ihm aber doch, gelangt man auf einem schmalen Weg zu einem hohen Tor. An Sonntagen für alle offen, die einen Blick in den Garten werfen möchten.

Entstanden ist der Biogarten der VHS unter alten Obstbäumen im Rahmen der Landesgartenschau MüGa 1992. Hier werden jetzt Gemüse, Kräuter, Beeren und Obst biologisch angebaut, also ohne mineralische Düngungsmittel und chemischen Pflanzenschutz. Die ehrenamtlichen Hobby-Biogärtner der VHS gehen mit viel Sachverstand, ausgebufften Tricks und jeder Menge Liebe ans Werk. Ein Beispiel: die Waffe der Wahl gegen gefräßige Schnecken ist hier ein altes Brett, das vor dem Gemüsebeet liegt. Unter dem Holzbrett suchen die Schnecken tagsüber Schutz. Man muss nur noch das Brett hochheben, dann kann man die Schnecken ganz einfach einsammeln.

Gemüse, Kräuter, Beeren und Obst biologisch angebaut

Der Garten ist thematisch gegliedert in Kräuter & Heilpflanzen, Hoch- & Hügelbeete, Gemüsebeete, Wildblumen & Stauden, Heidegarten, Kräuterspirale, Steingarten, Miniaturgehölze, Naturteich und Bauerngarten. Durch den Biogarten führen gemulchte Wege, deren Ränder mit Baumstämmen und Ästen ausgelegt sind. Auf den blumenreichen Flächen stehen Quitte, Mispel, Speierling, Apfel, Birne und Pflaume.

Zum Biogarten gehören auch ein Naturteich, mehrere Nisthilfen für Vögel, ein Insektenhotel und ein Totholzhaufen – die Heimat für unterschiedliche Insekten.

Öffnungszeiten Biogarten:

sonntags von 10 bis 13 Uhr (bis 1. November 2020)

dienstags und donnerstags von 14 bis ca. 17 Uhr(zum Mitarbeiten im Arbeitskreis)

Der Biogarten ist während der Öffnungszeiten für alle zugänglich.

Mehr Informationen sind im Internet unter vhs.muelheim-ruhr.de und unter 0208 455-4321 erhältlich.