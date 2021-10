Die Grünkohl-Saison startet

Eigentlich startet die Grünkohl-Saison nach dem ersten Frost – das ist die alt-bekannte Regel. Heute lautet die Regel: Es reichen auch schon kalte Tage und die hatten wir in der vergangenen Woche mit einstelligen Temperaturen nicht nur nachts. Die Kohlsorten haben sich verändert und sind auch schon vor dem ersten Frost erntereif.

Gabi Gantenberg ist die Nichte von Friedrich von der Bey auf dem Dieckerhof. Sie hat einen Trick 17 für die Zubereitung von Grünkohl „Das wichtigste vor allem, ist ein Räucherfondansatz und Schmalz,“ Gabi Gantenberg kennt sich in der Großküche des Hofes aus. Ab November ist auch wieder Grünkohl auf der Mittagstisch-Karte zu finden.

Immer mittwochs bis samstags bietet der Hof zwei bis drei Gerichte pro Tag an. Von 11.30 bis 18 Uhr können direkt im Hofladen Gerichte abgeholt werden. Gabi Gantenberg: „Einfach vorbeikommen oder zurücklegen lassen.“ Das Mittagessen wird heiß oder in der Mikrowellen-Schale direkt vor Ort übergeben. Wer sicher gehen möchte, ein bestimmtes Gericht zu erhalten, kann aber auch vorbestellen.

Der Mittagstisch hat in Corona-Hochzeiten geboomt, viele Kunden haben die Abwechslung zum Selberkochen genossen. Täglich gehen mehrere Hundert Mittagessen über die Ladentheke. Was Groß-Veranstaltungen angeht, sind die Kunden aber noch zögerlich. Die großen Party-Zeiten scheinen Corona-bedingt vorbei zu sein.

„Der Party-Service ist uns wegen der Corona-Maßnahmen komplett weggebrochen,“ bedauert die Fachfrau. „Vor Corona war das unser Hauptstandbein.“ Die Großküche des Dieckerhofs ist eigentlich nicht für das reine Mittagstischgeschäft ausgelegt, aber Not macht erfinderisch. Auch die 20 MitarbeiterInnen konnten in der Krise gehalten werden, freut sich Gabi Gantenberg, auch wenn ihre Familie dazu tief in die Tasche greifen musste.

Aus der Landfleischerei empfiehlt Gabi Gantenberg zum Grünkohl nicht immer nur Mettwurst oder Kasseler anzubieten - dicke Rippe oder Bauchfleisch passen auch gut zum Essen der Saison.