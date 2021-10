Mit der App „Nora“ können nun auch Menschen, die sich am Telefon oder auf Deutsch nicht gut verständigen können oder eine Sprach- beziehungsweise Hörbehinderung haben, Notrufe absetzen. Sie kommen schriftlich bei den Einsatzleitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an.

Die Internetseite zur App informiert über die Funktionsweise und Schritte zur Installation. Nutzer müssen sich mit einer Handynummer registrieren. Die App nutzt die Standort-Funktion des Smartphones, um den Ort des Notfalls zu ermitteln und sendet Einsatzkräfte dorthin. Über einen Chat kann ein Hilfesuchender schriftlich mit der Einsatzleitstelle kommunizieren. Möglich ist auch ein sogenannter stiller Notruf in bedrohlichen Situationen. Die Texte in der App sind kurz und einfach formuliert, zusätzlich veranschaulichen Symbole den Inhalt.

Die Leitstellen in allen Bundesländer bis auf Berlin haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, die App-Notrufe entgegen zu nehmen und schnell zu bearbeiten. „Ein barrierefreier Notruf ist enorm wichtig für die Teilhabe und das Sicherheitsempfinden jeder und jedes Einzelnen in unserem Land", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul beim offiziellen Start in Düsseldorf. Deutschland kommt spät seiner Verpflichtung nach, einen gleichwertigen Zugang zu Notrufdiensten für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen sicherzustellen. Das ergibt sich sowohl aus der UN-Behindertenrechtskonvention als auch aus verschiedenen EU-Richtlinien. NRW hatte die Federführung für die App übernommen.

„Nora“ steht im Apple-App-Store für iOS und im Google-Play-Store für Android zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite https://nora-notruf.de. Die App nutzt die Standort-Funktion des Smartphones, um den Ort des Notfalls zu ermitteln.

Foto: Innenministerium NRW