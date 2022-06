Die beiden netten Widderkaninchen Jack und Josie suchen ein gemeinsames Zuhause. Bisher haben sie nur in der Wohnung gelebt, sie könnten sich aber auch in einem gesicherten Gehege im Garten wohl fühlen. Die beiden grau-weißen Böckchen sind kastriert und knapp drei Jahre alt. Beide sind gegen RHD 2 und Myxomatose geimpft.

Wo ist ein Plätzchen für die beiden hübschen Kaninchen frei?

Interessenten können sich an das Tierheim, Horbeckstraße 35, unter Tel. 0208/372211 wenden.