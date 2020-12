Erneut macht die Stadtverwaltung „zwischen den Jahren“ Betriebsferien. Dafür setzt die Belegschaft ihren Urlaub ein. Das dient der allgemeinen Kosteneinsparung bei Energie und Personal. Geschlossen ist die Verwaltung vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2021. Der reguläre Dienstbetrieb beginnt wieder am 4. Januar.

Der Verwaltungsvorstand hat beschlossen, die Stadtverwaltung zur Reduzierung von Kontakten bereits am 21. und 22. Dezember für spontanen Publikumsverkehr zu schließen. Vereinbarte Termine können wahrgenommen werden, bei den Notdiensten ändert such nichts. „Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, sich schon ab dem 21. Dezember mit dem Einsatz von Urlaubstagen in Quarantäne zu begeben“, so Stadtsprecher Volker Wiebels.

Termine können wahrgenommen werden

Bürgeramt, Bürgeragentur, Wertstadt sowie das Technische Rathaus sind geschlossen. Bis zum 23. Dezember im Bürgeramt gebuchte Termine bleiben bestehen. Das Bürgeramt bittet, sich an die bekannten Hygieneregeln zu halten und reservierte Termine nur bei Dringlichkeit wahrzunehmen. Die Bürgeragentur ist zwischen dem 21. Dezember und 3. Januar geschlossen.

Notdienste im Sozialamt

„Sicherheit und Ordnung“, so Volker Wiebels, „seien selbstverständlich auch zwischen den Jahren sichergestellt. Dafür stehen Notdienste in der Sozialagentur und im Sozialamt zur Verfügung – und natürlich der 24-Stunden Bereitschaftsdienst der Berufsfeuerwehr“.Die Dienststellen von Jobcenter/Sozialagentur sind am 23., 28. und 29. Dezember von 8 bis 13 sowie am 30. Dezember zwischen 8 und 14 Uhr geöffnet. Der Bereich „Wirtschaftliche Hilfen für besondere Personengruppen (Asyl)“ des Sozialamtes an der Ruhrstraße 1 steht generell zu den jeweils üblichen Öffnungstagen und -zeiten bis 12.30 Uhr zur Verfügung. Es handelt sich aber um einen Notdienst mit wenig Personal, so dass nur Notfallanliegen bearbeitet werden können.

Museum und Büchereien

Kunstmuseum Temporär: Das Büro ist vom 23. Dezember bis einschließlich 3. Januar nicht besetzt. Gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung darf die Ausstellung bis zum 10. Januar nicht besucht werden. Der Museumsshop bleibt vom 24. Dezember bis einschließlich 4. Januar geschlossen. Die Stadtbibliothek im Medienhaus ist vom 23. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen. Der Rückgabeautomat ist abgeschaltet. Die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken schließen ebenfalls vom 23. Dezember bis zum 2. Januar. Am 4. Januar öffnen die Büchereien im Medienhaus und in der Gustav-Heinemann-Schule, am 5. Januar in Heißen, Speldorf und Styrum wieder zu den üblichen Öffnungszeiten. Der Lesesaal des Stadtarchivs im Haus der Stadtgeschichte schließt am 22. Dezember um 18 Uhr. Ab dem 4. Januar ist er dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten und jetzt montags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Feuerwehr kümmert sich um Fundtiere

Das städtische Tierheim an der Horbeckstraße schließt zwischen 23. Dezember 2020 und 2. Januar. Den Notdienst für Fundtiere übernimmt die Berufsfeuerwehr unter Tel. 0208/455-3790 oder 455-92. In dringenden Fällen kann bis 13 Uhr eine Nachricht auf Band unter Tel. 372211 gesprochen werden. Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört. Reguläre Besuchstage gibt es wieder ab dem 4. Januar. Aufgrund der Corona-Bestimmungen müssen Termine vereinbart werden. Das Tiergehege Witthausbusch ist an allen Tagen geöffnet.

Friedhöfe geöffnet

Wie in den vergangenen Jahren kann die Friedhofsverwaltung zwischen den Feiertagen nicht schließen. Der Dienstbetrieb wird auf allen Friedhöfen aufrechterhalten. Die die städtischen Friedhöfe sind tagsüber geöffnet. Die Verwaltung ist unter Tel. 455 6734/-35 zu erreichen. Gemäß der Landesverordnung bleiben die Schwimmbäder mindestens bis 10. Januar geschlossen.