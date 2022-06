Pflegende Angehörige leisten zwei Drittel der Pflegearbeit in unserem Land. Sie will das neue Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe der PIA-Stadtdienste stärken.

Geleitet wird das an der Viktoriastraße ansässige Büro von der Sozialwissenschaftlerin Sabine Dams. Sie hat in Lisa Fischer vom Betreuungsdienst Home Instead eine engagierte Unterstützerin gefunden. Nach einer Auftaktveranstaltung in der Heinrich-Thöne-Volkshochschule wollen Dams und Fischer pflegende Angehörige zu einem Spaziergang durch die Müga einladen. Los geht es am 8. Juli um 11 Uhr. Man trifft sich vor dem Eingang der Stadthalle. „Pflegende Angehörige müssen ihre physischen und psychischen Kräfte immer wieder regenerieren. Deshalb wollen wir mit diesem Spaziergang entspannend und erholsam in Bewegung kommen, und uns darüber austauschen, was pflegende Angehörige brauchen, um aktiv zu bleiben oder wieder aktiv zu werden, damit sie ihre herausfordernde Aufgabe meistern können, ohne ihr eigenes Leben aus dem Blick zu verlieren und Schaden an Leib und Seele zu erleiden“, erklärt Sabine Dams. Sie ist erreichbar unter der Rufnummer: 015209382325 oder per E-Mail an: sabine.dams@pflegeselbsthilfe-muelheim.de