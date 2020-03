Dana Arnold gewinnt Bezirksranglistenturnier in Wesel

Am vergangenen Sonntag wurden beim BSC Wesel die Bezirkseinzelranglisten U11 – U19 ausgespielt. Im Mädcheneinzel U13 startete Hannah Kolodzie von Setzplatz 2 ins Turnier, Dana Arnold war ungesetzt. Glücklicherweise trafen die Vereinskameradinnen erst im Finale aufeinander, welches Dana Arnold in zwei Sätzen gewinnen konnte.

Auch sonst sammelte der grünweiße Nachwuchs fleißig Ranglistenpunkte

Till Feldermann spielte sich im Jungeneinzel U11 bis ins Finale, wo er sich Tianlang Leo Gao (1. BV Mülheim) geschlagen geben musste und Zweiter wurde.

Leonie Altenhoff kam im Mädcheneinzel U15 auf den 4. Platz.

Ben Oberpichler wurde im Jungeneinzel U19 Fünfter, Anna Bonnemann kam im Mädcheneinzel U19 auf Platz 7.

DBV A Rangliste in Herrenberg / BW

Auf Bundesebene wurden währenddessen die Ranglisten U11 – U13 im württembergischen Herrenberg ausgespielt.

Hier konnte Lisa Paula Bonnemann gleich zwei Podestplätze erkämpfen: Jeweils Platz drei im Einzel U13 und im Mädchendoppel U13 an der Seite von Lorraine Rusli (VfL Herrenberg).

Lisa Bonnemann bestätigte damit erneut das hohe Spielniveau, auf dem sie sich seit zwei Jahren konstant bewegt.

Ebenfalls in Herrenberg startberechtigt (U11) waren Leni Klara Bonnemann und Jonathan Hollenberg. Beide konnten zwar noch kein Spiel gewinnen, allein die Teilnahme an einer A-Rangliste ist schon ein schöner Erfolg.



