Wiedereinsteiger gesucht

Aus einem Schnupperkurs im letzten Jahr hat sich unter der Anleitung von Trainerin Bärbel Malich beim VfB Grün-Weiß Mülheim eine feste Gruppe (Maverick Liners) von etwa 20 Linedancern gebildet.

„Wenn alle die Schrittfolgen drauf haben und synchron tanzen – das ist schon ein tolles Erlebnis“, so GW-Abteilungsleiterin Karin Hemmelmann, „besonders wenn die Gruppe so groß ist“.

Damit das so bleibt, sucht der VfB Grün-Weiß für seine Maverick Liners noch Verstärkung (m/w), am Besten mit Vorkenntnissen, z. B. Wiedereinsteiger.

Trainiert wird wöchentlich donnerstags in der Zeit von 19.30 – 21.00 Uhr in der Gymnastikhalle der Luisenschule in Mülheim, An den Buchen 36.

Interessierte melden sich bitte bei:

Karin Hemmelmann 0177-1581720 oder per mail an: fitness@gw-mh.de